まるで”ぬいぐるみ”のよう 静岡県沼津市の水族館で、ゴマフアザラシの赤ちゃんが生まれました。まん丸の目にふわふわの毛並みは、まるでぬいぐるみのようです。 【写真を見る】伊豆・三津シーパラダイスで生まれたゴマフアザラシの赤ちゃん 白色の産毛に、つぶらな瞳。3月22日に沼津市の伊豆・三津シーパラダイスで生まれたのは、ゴマフアザラシのメスの赤ちゃんです。 生まれた時の体重は10.2キロでしたが、お