「よく見てわたろう」交通安全を願う黄色いバッグの贈呈 この春、静岡市内の小学校に入学する子どもたちに交通安全を願う黄色いバッグとワッペンがプレゼントされました。 【写真を見る】静岡市内の小学校に入学する子どもたちに交通安全を願う黄色いバッグとワッペンがプレゼント 明るい社会づくり運動静岡地区協議会からバッグが贈られたのは、4月から小学1年生になる子どもたちです。 子どもたちを交通事故から守ろうと、黄