リニア建設計画のトンネル工事が自然環境に与える影響を検討する静岡県の専門部会は、生物多様性に関するJRとの対話を完了しました。 【写真を見る】リニア建設計画 大きな転換点迎える 県の専門部会がJRとの対話完了 県側が求めた28項目すべて了承＝静岡県 26日、静岡県庁で開かれた専門部会では、静岡工区のトンネル工事に伴う南アルプスの生物多様性への影響について、自然環境の代償措置、大井川本流への水質変化など残る8つ