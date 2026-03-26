温泉熱で育ったバナナと地元銘柄豚 東伊豆町に、いま人気を集めているカレーがあります。 【写真を見る】地元の食材を盛り込んだ「完熟バナナの熱川ポークカレー」 ＜来園者＞ 「普通のカレーとちょっと違う感じで、すごくおいしいです」 今回の「しずおか産」は、地元の食材を盛り込んだ「完熟バナナの熱川ポークカレー」です。 東伊豆町にある動植物園「熱川バナナワニ園」では、熱