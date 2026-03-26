福岡から伊東市のニュースを投稿 収益は月9万円超も 近年、地方政治においても影響力を強めているのがSNSや動画サイトです。背景にあるのはその地域とは関係のない「場外」から発信を続ける人たちの存在。専門家は情報との向き合い方を考えるべきと指摘します。 【動画】地方政治を"場外"から発信するYouTuber 伊東市の混乱で収益増 有権者に求められる「情報の真偽を見極めるリテラシー」 福岡県にあるアパー