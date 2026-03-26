シェラトン鹿児島の最上階のレストランに4月、新しい料理長が就任します。フランス料理のコンクールで優勝した一流のシェフ。その優勝したメニューを期間限定で楽しむことができます。鹿児島市のシェラトン鹿児島の最上階にあるレストラン「FLYING HOG GRILL」。4月、新しい料理長に就任するのは、霧島市出身の池之上哲平さんです。池之上さんは2025年、フランス料理のコンクール「ジャン・シリンジャӦ