花粉症から国民救う「希望の光」 国民病ともいえる花粉症ですが、対策として期待のかかる「無花粉スギ」の新たな品種を磐田市内の大学と県などが開発しました。成長の早さなど、林業で求められる強みも備えていて、国も期待を寄せています。 【写真を見る】「無花粉スギ」の新たな品種を磐田市内の大学と県などが開発 ＜10代女性＞ 「今年かなりひどくて、鼻水がひどいので、ずっと鼻かんでてティッシュ箱1日で3箱ぐらい使って