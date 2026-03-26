2024年、職務上知り得た秘密を漏らしたとして県警の元生活安全部長の男が逮捕・起訴された事件です。男は枕崎署員による盗撮事件を当時の本部長が隠ぺいしようとしたと主張しています。26日、鹿児島地裁で裁判の争点などを整理する手続きが初めて行われ、弁護人が報道陣の取材に応じました。この事件は、県警の元生活安全部長本田尚志被告(62)が、定年退職後の2024年3月下旬、県警の内部資料を記者に郵送し漏らしたとして、国