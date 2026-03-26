静岡県内各地で水道メーターの盗難が相次いでいることが判明しました。静岡市だけでも61個のメーターが盗まれていて担当者も困惑しています。 【写真を見る】静岡県内で水道メーターの盗難が相次ぐ ＜静岡市上下水道局お客様サービス課 佐野久主任主事＞ 「こちらにあったメーターが盗難にあったところ」 Q. 元々はどのようについていた？ 「青い蓋がしてあるが、それ