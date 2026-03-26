6人の高齢者にうその電話をかけ約800万円をだまし取ったなどとして逮捕・送検された詐欺グループの指示役の男性が処分保留で釈放されました。処分保留で釈放されたのは、大分市の30歳の男性です。男性は他の7人と共謀し2024年11月から2025年5月にかけて曽於市の当時80代の女性など6人にうその電話をかけるなどしてキャッシュカードなどをだまし取り約800万円を盗んだとして逮捕・送検されていました。警察は匿