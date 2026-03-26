広島市の平和公園で桜の木の根元に生える「ひこばえ」と呼ばれる若い枝が複数折られていたことが分かりました。警察が器物損壊の疑いで調べています。■廣原汐音記者「被害を受けた平和記念公園の桜の木の根元には柵が設けられ注意喚起のプレートが設置されています」「ひこばえ」はソメイヨシノの世代交代を目的に去年5月頃から育成しています。広島市によると、去年8月、巡回中の職員が意図的に折られるなどの被害を確認し