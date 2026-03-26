「かつや」からボリューム満点のテイクアウト専用メニュー全3種が3月27日より新登場とんかつ専門店「かつや」から、自宅の食卓をわんぱくに彩るテイクアウト専用メニューが2026年3月27日に販売開始されます。お一人様でのプチ贅沢にぴったりな、80gロースや海老フライが入った「かつや盛り」（1069円）。さらに、ロースカツ2枚やから揚げ4個がドッサリ入って家族とのシェアに最適な「ペアBOX」（1501円）も登場します。