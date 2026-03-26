春闘が本格化するのを前に、連合鹿児島が賃上げに向けた環境の整備などを県に要請しました。26日、連合鹿児島の海蔵伸一会長が北村貴志商工労働水産部長に要請書を手渡しました。(連合鹿児島・海蔵 伸一会長)「ぜひ行政の力を借りて、価格転嫁を進展させていきたい」(県 商工労働水産部・北村貴志部長)「賃上げ環境の整備をはじめとした、各般の諸課題に対ししっかり取り組んでまいりたい」県内の最低賃金は、2025年11月、73