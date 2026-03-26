大阪市内の全区域でオンデマンドバスが運行開始です。 大阪メトロが運行するオンデマンドバス。普通のバスとは違い、決まった時刻表やルートはなく、アプリや電話などで時間や場所を指定して席を予約する「乗り合いバス」です。利用者の予約に応じてAIが最適なルートをつくり、運行します。 5年前に運行が始まったオンデマンドバス。徐々に運行エリアが広がり、3月26日からは大阪市全ての区で利用できるように