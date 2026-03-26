熊本県内で初めて野生のイノシシによる豚熱が確認されました。これを受け、熊本県は26日、緊急の対策会議を開きました。熊本県によりますと今月19日、多良木町の山中で、地元の猟友会が死んた野生のイノシシを発見しました。検査したところ豚熱ウイルスの感染が分かりました。 豚熱は豚やイノシシにのみ感染する伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。県内170の養豚場から異常の報告はないということです。県内では1992