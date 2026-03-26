Ｊ１横浜Ｍは２６日、２２日の川崎戦で負傷交代したＦＷ遠野大弥（２７）が右アキレス腱（けん）断裂と診断されたと発表された。２５日に手術を行い、全治は６カ月の見込みだという。遠野は川崎戦の前半終了間、ドリブルを行った際に接触がないプレーで転倒。担架で運び出されていた。遠野は今季７試合でチーム最多の３得点を記録。ミドルシュートを決めるなど開幕から好調をキープしていた。遠野は昨年６月にも同箇所を断裂