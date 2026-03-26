映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台あいさつが26日、都内で行われ、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友、和田聰宏、勝矢、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督ら豪華キャスト・監督が集結した。【写真】圧巻！大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら元新撰組・鬼の副長こと土方歳三役の舘は、撮影現場の雰囲気