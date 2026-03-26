日本銀行は２６日、２０２６年度から大卒総合職の初任給を１１・７％増の月額２９万４０００円に増額すると発表した。新日銀法が施行された１９９８年度以降では、増加率は２４年度（１９・７％）と１３年度（１７・８％）に次ぐ水準となる。基本給を底上げするベースアップを除き、初任給の引き上げは２４年度以来２年ぶり。日銀職員の給与は「政策運営や業務サービスの維持・向上を図るための人材を確保する上で十分競争力