栃木・鹿沼市でカメラが捉えたのは衝突音の直後、真横から現れた1台のバイク。一体何が起きたのでしょうか。後方のカメラを確認すると、スピードを上げて近づいてきたバイクが車にぶつかり、停車することなく走り去っていきました。目撃者は警察に通報したということです。一方、栃木・真岡市でカメラが捉えのは目の前に迫るヘッドライト。すると、次の瞬間、車内に響き渡った大きな音。その後、車の状態を確認すると…。目撃者：