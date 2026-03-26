大阪市長の横山英幸氏が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。大阪市内で捕獲されたシカについて報告した。大阪市は２５日に、今月中旬から市内で目撃されていたシカ１頭を捕獲。奈良公園から来たと思われるが、奈良に戻すことも簡単ではないといい、シカの去就に注目が集まっていた。横山氏は「鹿さんお元気です」と、ワラの上で休むシカの写真を添付。「近いうちに新天地のご報告ができると思います」と投稿した。続けて、