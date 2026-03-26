教員グループが盗撮画像を共有していた事件の裁判。メンバーのひとりに検察は懲役3年6か月を求刑しました。 【写真を見る】｢盗撮画像共有｣教員グループ 神奈川の元教諭・石川勝也被告(28)に懲役3年6か月求刑 弁護側は執行猶予を求める 判決は4月14日 起訴状などによりますと、神奈川県の中学校元教諭･石川勝也被告（28）はおととし、当時勤務していた小学校で女子児童3人の下着を盗撮し、画像や動画をグル