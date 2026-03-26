ＷＢＣキューバ代表としての出場を終え、一時帰国していた巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２６日、東京ドームで行われた一軍の全体練習でチームに合流。「キューバに帰ったその日から練習を始めてるんで、体の状態はずっと保てている」と現状を語った。前日２５日に日本に再来日。時差ぼけについては「練習して落ち着いたら少し眠気が来ています」としつつ、「ＷＢＣに向けての調整、ＷＢＣ後の練習もやりたかった