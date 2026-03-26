九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発事業者が正式決定し、「スマートシティ」をテーマにしたまちづくりの概要が発表されました。 九大箱崎キャンパス跡地の再開発事業者に正式決定したのは、JR九州や西部ガスなど8社で構成する企業体です。8社は今後のまちづくりについて「日本最大級のスマートシティ」をテーマに掲げています。街の中心に位置する「イノベーションコア」には医療関連企業な