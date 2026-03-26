雨が降る中、見事に咲き誇る淡いピンク色のサクラ。飯田市にある元飯田城・桜丸御殿跡にある「桜丸の夫婦桜」です。今年は去年より12日早い3月18日に開花し、 ほぼ満開となっています。この桜は「エドヒガン」と「シダレザクラ」の2種類が重なり合うように咲いていて、樹齢は推定で約400年。市の天然記念物に指定されています。かつて飯田城の御殿があったこの場所で参勤交代に向かう藩主とその妻がこのサクラを眺めながら別れを惜