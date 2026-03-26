春先の低温による農作物の被害いわゆる「凍霜害」を未然に防いでもらおうと、南佐久郡佐久穂町で26日、農家への講習会が開かれました。県が佐久穂町で開いた「凍霜害対策」の講習会には、果樹の農家など約20人が参加しました。果樹園内の気温を上げて凍霜害を防ぐ「燃焼法」の実演が行われました。今年も、暖冬傾向で果樹などの生育が進んでいて、春先の低温による凍霜害の危険性が高いとみられています。農家「花が咲くのが早くな