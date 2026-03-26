秋田朝日放送 北秋田市の鉄工所が改良を重ねて製作したクマ捕獲用の箱わなを上小阿仁村に贈りました。 北秋田市米内沢の「北日本鉄工」はおととし、クマ捕獲用の箱わな「入るベアー」初号機を製造しました。その後、強度を高めるなどして「入るベアー２」が完成しました。２６日クマの出没が増える時期を前に「入るベアー２」が上小阿仁村に贈られました。 上小阿仁村では去年、村として過去最高の４４