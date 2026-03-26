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欧州株軟調中東リスクで原油高、石油株と鉱山株で明暗分かれる 東京時間19:02現在 英ＦＴＳＥ100 9982.17（-124.67-1.25%） 独ＤＡＸ22615.00（-342.08-1.51%） 仏ＣＡＣ40 7766.67（-79.88-1.03%） スイスＳＭＩ 12609.35（-109.01-0.87%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【石油株】 東京時間19:02現在 ＢＰ 572.40（+5.30+0.93%） シェル 3455.50（+22.50+0.