秋田朝日放送 秋田大学の学生たちが菓子店と共同開発した商品が完成しました。木版画をテーマにした２つの商品には学生たちのアイデアが光ります。 秋田大学では、秋田の自然や風景に関する作品を多く残した地元出身の木版画家・勝平得之にちなみ、郷土文化の再発見と継承などをめざして「得之の工房」と題したプロジェクトに取り組んでいます。 その授業の一環として、７人の学生が２つのチームに分かれ、秋