ＯＥＣＤイラン情勢が世界経済の成長見通しを抑制、インフレを助長 イランでの戦争が勃発する前は世界経済が予想を上回る成長軌道に乗っていたが、その見通しは今やほぼ消え去った エネルギー価格の高騰と紛争の予測不可能性が、テクノロジー関連投資の拡大、実効関税率の引き下げ、2025年から持ち越された勢いといった追い風を相殺する 世界のGDP成長率は、昨年の3.3％から2026年には2.9％に鈍化し、2027年に3