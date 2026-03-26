中東から届く原油が大幅に減りつつあるなか、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。今回の原油の高騰と供給不安に長野県内のバス事業者も頭を悩ませています。運転士「（何リットルくらい給油するんですか？）だいたい1日50リットルくらい」長野県内で路線バスなどを運行する「長電バス」。中東情勢に伴う原油高を受け対策の検討を余儀なくされています。長電バス整備部山本典臣整備課長「困ったなというのが一番で