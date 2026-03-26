秋田朝日放送 イラン情勢による原油高騰の影響が続いています。２３日時点の秋田県内レギュラーガソリンの平均価格は１Ｌあたり１８１.１円です。前週に比べ１０円近く値下がりしたとはいえ、前々週と比べるとまだ２０円ほど高い状態です。 ガソリンを使うタクシー会社では、今ではなく、この先がもっと不安だと話します。秋田市と男鹿市、そして潟上市に営業所を持つ浮田産業交通では、１カ月のガソリン代が１