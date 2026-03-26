犯罪やトラブルの防止に向けて、AI＝人工知能を搭載した防犯カメラが、きょう富山市の歓楽街に設置されました。◆KNB 吉本康祐記者「あちらがAIを搭載した防犯カメラです。人の人数や滞留時間を認知するだけでなく、スピーカーから音声で注意を促す機能も付いています」 この防犯カメラは、県警察本部が富山市桜木町の2か所に合わせて4台設置しました。カメラにはAIが搭載されていて、人の数や滞留時間を認知し、基