埼玉県の東武日光線幸手駅前でカメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた1台の車。その様子を、すぐ横の建物の2階から心配そうに見つめる人の姿も確認できます。25日午後9時半ごろ、通行人から「ワゴン車の後部が燃えている」と消防に119番通報がありました。目撃者：車の下からパチパチパチパチと火が出てる感じがしたので、誰かしゃがんで花火してんのかな？なんだろう、なんだろうって見てたら、どんどん火が大きくなって。あ、