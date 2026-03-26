みなさんの身近なサクラや思い出のサクラを募集している「わたしのサクラ」。寄せられた投稿を紹介します。 いま、見頃を迎えている高岡古城公園の「コシノカモザクラ」です。濃いピンク色が印象的で、ぱっと目を引く華やかさがありますね。きょうは送ってくれた方と一緒にそのサクラを撮影してきました。高岡市に住む国奥玉枝さんです。花が大好きで、季節ごとの花を見て回るのを楽しみにしています。高岡古城公園はサクラの名