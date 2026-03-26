東京・麻布署でカメラが捉えたのは、中国大使館に侵入した疑いで逮捕された、陸上自衛隊「えびの駐屯地」に所属する村田晃大容疑者（23）。「犯行前に大使館の周りを見て、侵入できそうな場所を探した」と供述していることが新たに分かりました。村田容疑者は大使館に侵入したあと、敷地内で大使館職員と遭遇。「大使と会いたい」と迫りますが、その場で取り押さえられたということです。調べに対し、村田容疑者は「大使館の敷地内