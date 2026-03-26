【北京共同】中国国防省の蒋斌報道官は26日の記者会見で、日本の自衛隊員が東京の中国大使館の敷地へ侵入した事件は「極右思想が自衛隊に浸透しているという厳しい現実を反映している」と主張し、徹底した捜査と容疑者の厳正な処罰を日本側に求めた。蒋氏は「国際社会は日本の右傾化の加速と自衛隊の軍拡という危険な動向を認識し、日本の『新型軍国主義』の台頭がもたらす深刻な結果を理解すべきだ」と訴えた。事件を受け中