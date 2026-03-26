経済財政諮問会議であいさつするMITのオリビエ・ブランシャール名誉教授＝26日午後、首相官邸政府は26日、経済財政諮問会議を開き、米マサチューセッツ工科大（MIT）のオリビエ・ブランシャール名誉教授らマクロ経済学の著名な研究者と意見交換した。財政健全化の指標である基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）に関し、日本が抱える債務水準は高いとして、数年以内に収支を均衡させる必要があるとの指摘が上がった。PB