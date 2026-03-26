【台北＝園田将嗣】２６日にカメルーンで開幕する世界貿易機関（ＷＴＯ）閣僚会議を巡り、台湾が２００２年の加盟以来、代表団の派遣を初めて見送った。議長国のカメルーンが、台湾側に発給するビザの国籍欄に「中国台湾省」と記載したためだ。台湾外交部（外務省）は最も強い非難を表明し、厳正な抗議を行った。１６６の国・地域が加盟するＷＴＯは２年に１度、閣僚会議を開いて貿易ルールなどを話し合う。台湾は今年、楊珍&#