岡山・真庭市の山道でカメラが捉えたのは、ドアの開閉を繰り返す軽自動車。25日、この車を運転する男があおり運転の疑いで検挙されました。車通りの少ない片側1車線の山道を走行中のトラック。すると突然、軽自動車が目の前に割り込んできます。そのまま走り去るかと思いきや、突然停止。今にもぶつかりそうな危険な運転に、トラック運転手はクラクションを鳴らします。すると、運転席側のドアを開けて何かを訴えているようにも見