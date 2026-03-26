MLB Japanが8日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）がオープン戦で見せた一打と、劇的な“イメチェン”姿を公開し、ファンから熱視線が注がれている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 古巣エンゼルスとのオープン戦。大谷は、満塁の場面で鮮やかなタイムリーツーベースヒットを放った。投稿された写真