中東情勢を巡っては、海外旅行などにも影響が出ています。 ジャパネットホールディングスによりますと、グループ会社のジャパネットツーリズムが企画・販売する「ジャパネットクルーズ」は、3月から4月出発分の6つのツアーの中止を決めています。 また、実施されるツアーでもドバイを経由する場合は、別の場所を経由する便への振り替えを予定しているということです。