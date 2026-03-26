○日清粉Ｇ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.95％にあたる854万6000株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○クックパッド [東証Ｓ] 発行済み株式数の26.6％にあたる2862万1500株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○オイシックス [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.69％にあたる102万株の自社株を消却する。消却予定日は3月30日。 ○カーリット [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.17％にあたる27万2000株