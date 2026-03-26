―核融合発電でも重要なポジションを担う、高市トレードの隠れた主役として浮上気配― 「エネルギー革命」や「移動革命」が現実化する過程において、その裏側にはほぼ確実に一つの技術が存在する。それは「超電導」である。 リニアモーターカーから核融合炉の巨大磁場の生成まで、未来産業の根幹を支える基盤技術の一つであり、関連テーマがクローズアップされるにつれ