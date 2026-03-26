鹿児島は2024年と2025年、荒茶の生産量が2年連続で日本一となりました。まもなく始まる一番茶の収穫を前に、JAや県内の茶業関係者らによる出荷対策会議が行われました。4月から始まる一番茶の収穫を前に行われたお茶の出荷対策会議には、県内の茶業関係者など約250人が参加しました。会議では、リモートで県内各地や静岡とつなぎながら、現在の新芽の生育状況や生産開始の時期について情報共有を行いました。（JA県経済