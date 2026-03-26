バトンを高速で回転させ高く飛ばし華麗にキャッチするバトントワーリング。2025年、世界大会に出場し優勝！鹿児島県勢として初めて世界一の称号を手にした中間 遥斗さんです。世界一の影には、これまで味わったことのない挫折、悔しい経験がありました。美容にも気を配る高校2年生。実は、別の大会でもう1つの世界一を目指しています。（鹿児島バトン研究所・中間遥斗さん）「自分の持っている力を全部出して、その上でい