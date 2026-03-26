下関市はきょう（26日）、市環境部が維持管理を外部委託している公用車1台が、車検切れしていたのも関わらず、公道を走行していたことが判明したと発表しました。下関市によりますと、市環境部が維持管理を外部に委託している公用車1台が、車検切れしていたにもかかわらず、使用していることが、今月24日判明したということです。公用車は、車重8トンのバキューム車で、車検満了日は去年12月19日でしたが、12月26日から今年3