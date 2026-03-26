「何をしてくれたのか、腹立たしい」。鹿児島市の精肉店は怒りをあらわにしました。指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」として販売していた問題。業界に波紋が広がっています。この問題は指宿市の水迫畜産が「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、「原産地」や「個体識別番号」などを正しく表示せず販売していたものです。県内では8つの自治体がふるさと納税の返礼品としていました。これまで