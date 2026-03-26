マイナーチェンジ改名したマセラティのスーパースポーツ マセラティのスーパースポーツであるMC20が、マイナーチェンジによってMCプーラに生まれ変わった。「プーラ」とは、イタリア語で「ピュア」を意味する。これはつまり、MCプーラが、今となってはこのクラスでは貴重な純内燃機関車であることを表したものなのかも知れない。そんなMCプーラのオープンモデルとなるMCプーラチェロに、スーパーカー超王して知られる、モーター