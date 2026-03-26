26日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、4月4日（土）に所沢市民体育館で開催されるSVリーグ女子第22節GAME1の岡山シーガルズ戦に、お笑いタレントの平野ノラさんが出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 東京都葛飾区出身の平野さんは小学3年生からバレーボールを始めると、地元の強豪クラブである東金町ビーバーズに