26日（木）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の長野GaRonsは、ファン感謝祭の開催をクラブ公式SNSで発表した。 本イベントは5月30日（土）13:00より、須坂市市民体育館を会場に行われる。イベント内容などの詳細は後日発表予定としている。 昨季のファン感謝祭では紅白戦やクイズ大会、ミニ運動会などを実施。普段は見られない選手の一面に盛り上がりを見せた。今季のファン感謝祭も選手やファンにとって特